Чемпион мира неожиданно категорически выступил "против" реванша Усик – Дюбуа

Во время недавнего вечера бокса в Эр-Рияде 22 февраля должен был определиться официальный соперник Александра Усика. Однако Даниэль Дюбуа в последний момент из-за болезни снялся с боя против Джозефа Паркера.

"Динамита" провально заменил Мартин Баколе, который во втором раунде был нокаутирован Джозефом Паркером. Несмотря на отказ от боя Даниэль Дюбуа сохранил за собой чемпионский пояс IBF.

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Почему не следует организовывать реванш Усик – Дюбуа

Поэтому у британского боксера остаются все шансы провести реванш с Александром Усиком, на кону которого будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон сенсационно выступил "против" проведения реванша Усик – Дюбуа. По его мнению, организаторы должны таки устроить битву Дюбуа – Паркер, информирует 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Я с этим не согласен. Я не знаю, кто это организует, но должен быть бой Дюбуа против Паркера, потому что именно этот поединок был запланирован. Джозеф Паркер вышел в ринг и сделал то, что должен был сделать. Он заслужил шанс драться с Дюбуа. А победитель должен встретиться с Усиком. Дюбуа уже дрался с Усиком. Почему он должен обойти Паркера в очереди только потому, что имел проблемы со здоровьем в том бою?

– заявил Стивенсон.

Напомним, что Стивенсон провел бой в рамках андеркарда вечера бокса 22 февраля в Эр-Рияде. Шакур за девять проведенных раундов трижды отправился Джош Педли в нокдаун. После третьего падения из угла Джоша выбросили белое полотенце, сигнализировавшее о том, что боксер сдается. Стивенсон защитил титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе.

Справка. Дюбуа уже выходил в ринг против Усика в августе 2023-го года. Украинский боксер победил техническим нокаутом в девятом раунде после удара ниже пояса от Даниэля в пятой трехминутке.

Сейчас 27-летний "Динамит" провел на профи-ринге 24 боя, в которых победил 22 раза (21 – нокаутом), а также потерпел два поражения (от Джо Джойса и Александра Усика). Зато 33-летний Паркер отбоксировал уже в профессионалах 39 поединков, в которых одержал 36 побед (24 – нокаутом), и трижды уступал своим соперникам (Энтони Джошуа, Диллиану Уайту и Джо Джойсу).