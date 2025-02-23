Соперником непобедимого боксера стал Джош Педли, который заменил в последние дни Флойда Скофилда. У последнего появились проблемы со здоровьем из-за интенсивного сгона веса. Хотя его отец уверял, что его сына намеренно отравили, информирует 24 Канал.

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Стивенсон сохранил свой пояс чемпиона

Поединок длился 9 раундов. За это время Стивенсон успел трижды отправить в нокдаун своего соперника. После третьего падения команда Педли уже просто не выдержала и выбросила белое полотенце на ринг. Это означало, что команда Джоша сдается и просит досрочно закончить бой, пока их боксеру не нанесли серьезные травмы.

Шакур Стивенсона победил Джоша Педли техническим нокаутом и сохранил на своем пояс титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе.

Видео объявления результатов боя Стивенсон – Педли

Теперь Стивенсон побеждает уже в 23-х поединках подряд на профи-ринге, а это во всех проведенных боях.