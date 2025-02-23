Суперником непереможного боксера став Джош Педлі, який замінив в останні дні Флойда Скофілда. В останнього з'явились проблеми зі здоров'ям через інтенсивне зганяння ваги. Хоча його батько запевняв, що його сина навмисно отруїли, інформує 24 Канал.

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Стівенсон зберіг свій пояс чемпіона

Поєдинок тривав 9 раундів. За цей час Стівенсон встиг тричі відправити у нокдаун свого суперника. Після третього падіння команда Педлі вже просто не витримала та викинула білий рушник на ринг. Це означало, що команда Джоша здається та просить достроково закінчити бій, поки їх боксеру не завдали серйозних травм.

Шакур Стівенсона переміг Джоша Педлі технічним нокаутом та зберіг на своєму пояс титул чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі.

Відео оголошення результатів бою Стівенсон – Педлі

Тепер Стівенсон перемагає вже у 23-х поєдинках поспіль на профі-рингу, а це в усіх проведених боях.