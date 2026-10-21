Поэтому поиски потенциального соперника для финального поединка Усика продолжаются. Сейчас все чаще обсуждается возможность третьего противостояния украинца с британским боксером Даниэлем Дюбуа. 24 Канал собрал всю актуальную информацию о вероятном бое Усика и Дюбуа.

Дерзкий вызов после триумфа на ринге

Дюбуа объявил, что стремится к третьему поединку против Усика, после того как в октябре эффектно защитил свой титул чемпиона мира по версии WBO, нокаутировав Фабио Уордли во втором раунде. Однако ведущие боксерские СМИ и аналитики скептически оценивают вероятность этого мегафайта, отмечая, что украинскому спортсмену этот бой просто не интересен.

Сразу после своей молниеносной победы над Уордли Дюбуа публично вызвал Усика на третий бой. Британец утверждает, что проанализировал прошлые неудачи и кардинально изменился как спортсмен.

На этот раз мы победим. Мы допустили ошибки, но теперь все будет по-другому. Я уже совсем другой боксер,

– заявил Дюбуа.

Инициативу своего клиента горячо поддержал промоутер Фрэнк Уоррен. Он подтвердил готовность организовать шоу и отметил, что благодаря хорошим рабочим отношениям между командами боксеров организовать этот поединок будет несложно.

Реванш Дюбуа с Уордли, после которого британец вызвал Усика на бой: смотрите видео

История противостояния: Усик уже дважды останавливал британца

Несмотря на громкие заявления Дюбуа, спортивные аналитики и издания раскритиковали идею трилогии. Эксперты отмечают: британцу этот бой нужен гораздо больше, ведь украинец уже дважды доказал свое абсолютное превосходство на ринге, одержав убедительные досрочные победы.

Первый бой (26 августа 2023 года, Вроцлав)

Усик защитил свои титулы, победив техническим нокаутом в 9-м раунде. Поединок запомнился скандальным ударом Дюбуа ниже пояса в 5-м раунде, который команда британца до сих пор считает легитимным.

Первый бой Усик – Дюбуа: смотрите видео

Бой-реванш (19 июля 2025 года, Лондон)

На легендарном стадионе "Уэмбли" Усик вновь победил досрочно, отправив Дюбуа в чистый нокаут в 5-м раунде.

Поединок Усик – Дюбуа: смотрите видео

Тупик с Уайлдером и грандиозные планы Усика на 2027 год

Свой последний поединок Усик провел в мае в Египте, где уверенно победил звезду кикбоксинга Рико Верховена техническим нокаутом.

Предварительно планировалось, что в марте 2027 года Усик проведет большой бой против Деонтея Уайлдера в США, однако из-за сложных финансовых требований сторон переговоры зашли в тупик.

По информации инсайдеров журнала The Ring, Александр планирует провести два грандиозных поединка в 2027 году. В настоящее время вместо трилогии с Дюбуа рассматриваются гораздо более перспективные кандидаты:

Дэвид Бенавидес – непобедимый американец, который уже успел назвать потенциальную встречу с Усиком "одним из величайших боев в истории".

Тайсон Фьюри – рассматривается вариант третьего боя, но только при условии, что "Цыганский король" победит Энтони Джошуа в декабре.

Отметим, что Усик и Дюбуа являются одними из главных претендентов на лидерство в мировых рейтингах супертяжелого веса. В дискуссиях экспертов оба боксера претендуют на первые два места, что только подогревает интерес к их противостоянию. Поединок между ними мог бы окончательно расставить все точки над "i" и дать ответ на вопрос, кто же сильнее – Усик или Дюбуа.