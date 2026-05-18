Джошуа может провести бой с Усиком: промоутер рассказал детали

Александр Усик и Энтони Джошуа могут снова встретиться на ринге в поединке за звание чемпиона мира. Такую вероятность не исключает промоутер британского боксера Эдди Хирн.

В комментарии BoxingScene он заявил, что конечная цель Джошуа – снова выиграть титул чемпиона мира в супертяжелом весе после того, как британец потерял пояса в бою против Усика в 2021 году.

Состоится ли третий бой Усик – Джошуа?

По словам промоутера, план Энтони заключается в том, чтобы выиграть следующий поединок против Кристианы Пренги (25 июля), а также одолеть Тайсона Фьюри, бой с которым должен состояться во второй половине 2026 года.

Как пояснил Хирн, две победы позволят "Эй-Джею" претендовать на любой поединок и любой титул, который он пожелает.

Промоутер выразил сомнение, что Усик и Джошуа проведут третий бой. Однако он добавил, что бокс иногда непредсказуем, а сам Энтони несмотря на дружбу с Александром всегда будет стремиться к реваншу после двух поражений от украинца.

Какая-то часть "Эй-Джея" всегда будет стремиться к реваншу с Усиком, ведь он дважды ему проиграл. То же самое касается и Фьюри. Они – прирожденные спортсмены. Они хотят попробовать сойтись с ним в ринге снова,

– заявил Хирн.

Что известно о дружбе Усика и Джошуа?

36-летний Джошуа находился в тренировочном лагере Усика в Испании, где украинец готовился к противостоянию с Рико Верховеном, которое состоится 23 мая в Гизе.

Ранее Хирн рассказывал, что "Эй-Джей" поражен тренировками Усика. По его словам, представители украинца гоняют Джошуа "как собаку". В то же время британец отметил, что Александр поддерживает его.

Присутствие в такой среде – когда есть двое трудолюбивых и очень конкурентных людей, ты подпитываешься этой энергией. То есть мы не конкурируем, а просто вкладываем энергию в тренировки и поддерживаем друг друга таким образом,

– говорил Энтони о тренировках с Усиком.

Дружба Усика и Джошуа даже вышла за пределы совместных тренировок. Так, в марте 2026 года Энтони принял приглашение Александра посетить Киев. Спортсмены посетили несколько локаций в столице и побывал на вечере бокса, который организовал Усик.

Что говорят о тренировках Джошуа с Усиком?

Однако близость боксеров и совместные тренировки не помогут Джошуа что-то кардинально изменить, считает британский боксер Дэвид Аллен. В комментарии Seconds Out он отметил, что Усик – это не волшебник и не сможет помочь Энтони лучше драться.

Его мнение поддержал немецкий боец Петер Кадиру, который проводил спарринги с Усиком. Спортсмен отметил, что команда Усика может изменить только определенные мелочи в стиле Джошуа, тогда как уровень мастерства британца останется неизменным.

"Не думаю, что он сможет как следует изменить свой стиль бокса или адаптироваться к стилю Усика, потому что, как по мне, к его стилю нужно адаптироваться годами – сделать это за несколько месяцев невозможно. Не думаю, что это реально. Но, возможно, тренировки хорошие. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, "Эй Джей" выйдет совсем другим и разгромит весь дивизион", – сказал Кадиру.

Почему бой Усик – Джошуа маловероятен?

После того, как Усик дважды победил Джошуа в 2021 и 2022 годах, карьерные пути бойцов "разошлись". Так, Усик дошел до статуса абсолютного чемпиона мира после победы над Тайсоном Фьюри в 2024 году.

Украинец сумел во второй раз завоевать звание безоговорочного чемпиона мира, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа в июле 2025 года.

В то же время Джошуа после поражения Усику имел победную серию из четырех поединков, после чего в сентябре 2024 года получил шанс снова стать чемпионом мира. Однако Энтони не смог использовать возможность и проиграл Даниэлю Дюбуа в поединке за пояс IBF.

Теперь же Джошуа пытается снова вернуть себе статус чемпиона мира, тогда как Усик постепенно завершает боксерскую карьеру.

Украинский спортсмен объявил, что проведет только три поединка. Кроме Верховена, в его планы входит Тайсон Фьюри. Точной информации относительно третьего соперника украинца – нет. Ранее он говорил, что это может быть победитель боя Фабио Уордли – Дюбуа или непобедимый немец Агит Кабаел.

Более того, Сергей Лапин, директор команды Усика, заявил, что боксер планирует свои бои не только с учетом спортивной составляющей, но и бизнеса. По его словам, Александр больше не планирует гоняться за титулами как это было раньше.

Поэтому, шансы, что Джошуа и Усик проведут третий бой – крайне низкие.