Непобедимый спортсмен сравнил звезд бокса с животными: кем оказались Усик, Фьюри и Джошуа
Непобедимый албанский боксер Нельсон Хиса необычно оценил ведущих представителей супертяжелого веса. Он сравнил их с различными животными.
Отдельно 42-летний спортсмен упомянул чемпиона WBC Агита Кабаела, которому отвел роль "кролика". Хиса также упрекнул команду немецкого бойца в затягивании переговоров об организации их очного противостояния, сообщает 24 Канал.
Хиса оценил звезд тяжелого веса и высказался о подготовке к титульному бою
В интервью DAZN Хиса распределил боксеров по таким образам:
- Тайсон Фьюри – "Кинг-Конг", зверь и король.
- Энтони Джошуа – просто большой парень.
- Мозес Итаума – маленький лев, будущее бокса.
- Филип Хргович – большой лев.
- Даниэль Дюбуа – лошадь из-за своей невероятной физической мощи.
- Фабио Уордли – маленькая лошадь.
- Александр Усик – GOAT (Greatest Of All Time), то есть лучший за все времена.
- Агит Кабаел – кролик.
- Сам Нельсон Хиса – албанский орел.
Как ответил Хиса: смотрите видео
Помимо громких характеристик соперников, албанец рассказал о трудностях во время подготовки к титульному противостоянию с Кабаелом. По его словам, команда немецкого боксера затянула переговорный процесс, из-за чего он потерял целый месяц тренировочного сбора.
Команда Кабаела сделала все, чтобы задержать мою подготовку. Они сократили мой тренировочный сбор на месяц. Он начал тренировочный лагерь, а меня там не было, потому что мне сказали, что бой не состоится. Затем, через месяц, они вернулись и сказали: "Да, теперь мы готовы". Так что у меня было всего семь недель на подготовку к титульному бою, но этого достаточно, чтобы выиграть этот бой,
– заявил Хиса.
Поединок между Кабаелом и Хисой состоится 28 ноября на Merkur Spiel-Arena в немецком Дюссельдорфе. Бой станет первой защитой полноценного титула WBC для Кабаела, а трансляция запланирована на платформе DAZN.
Напомним, в июне Усик освободил чемпионские пояса. После этого Всемирный боксерский совет (WBC) повысил Кабаела, ранее владевшего временным титулом, до статуса полноценного чемпиона мира.