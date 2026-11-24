Непобедимый албанский боксер Нельсон Хиса необычно оценил ведущих представителей супертяжелого веса. Он сравнил их с различными животными.

Отдельно 42-летний спортсмен упомянул чемпиона WBC Агита Кабаела, которому отвел роль "кролика". Хиса также упрекнул команду немецкого бойца в затягивании переговоров об организации их очного противостояния, сообщает 24 Канал.

Хиса оценил звезд тяжелого веса и высказался о подготовке к титульному бою

В интервью DAZN Хиса распределил боксеров по таким образам:

Тайсон Фьюри – "Кинг-Конг", зверь и король.

Энтони Джошуа – просто большой парень.

Мозес Итаума – маленький лев, будущее бокса.

Филип Хргович – большой лев.

Даниэль Дюбуа – лошадь из-за своей невероятной физической мощи.

Фабио Уордли – маленькая лошадь.

Александр Усик – GOAT (Greatest Of All Time), то есть лучший за все времена.

Агит Кабаел – кролик.

Сам Нельсон Хиса – албанский орел.

Как ответил Хиса: смотрите видео

Помимо громких характеристик соперников, албанец рассказал о трудностях во время подготовки к титульному противостоянию с Кабаелом. По его словам, команда немецкого боксера затянула переговорный процесс, из-за чего он потерял целый месяц тренировочного сбора.

Команда Кабаела сделала все, чтобы задержать мою подготовку. Они сократили мой тренировочный сбор на месяц. Он начал тренировочный лагерь, а меня там не было, потому что мне сказали, что бой не состоится. Затем, через месяц, они вернулись и сказали: "Да, теперь мы готовы". Так что у меня было всего семь недель на подготовку к титульному бою, но этого достаточно, чтобы выиграть этот бой,

– заявил Хиса.

Поединок между Кабаелом и Хисой состоится 28 ноября на Merkur Spiel-Arena в немецком Дюссельдорфе. Бой станет первой защитой полноценного титула WBC для Кабаела, а трансляция запланирована на платформе DAZN.

Напомним, в июне Усик освободил чемпионские пояса. После этого Всемирный боксерский совет (WBC) повысил Кабаела, ранее владевшего временным титулом, до статуса полноценного чемпиона мира.