49-летняя вице-президент Лиги профессионального бокса Украины не скрывает своих нервных эмоций относительно боя-реванша Усик – Фьюри. Алина Шатерникова сильно переживает за этот поединок, ведь Тайсон Фьюри выглядит, как никогда, очень сконцентрированным, пишет 24 Канал со ссылкой на Трибуна.

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Шатерникова о серьезной подготовке Тайсона

По ее мнению, в реванше "Цыганский король" может пойти в ва-банк. Поэтому Александру будет еще сложнее, чем в первой встрече.

Я очень-очень переживаю за этот поединок. Мне кажется, что для Тайсона Фьюри это реально такая история, как ва-банк. То есть, если он здесь проиграет, то какой смысл для него уже продолжать карьеру?

– подчеркнула Шатерникова.

Также бывшая чемпионка мира рассказала информацию, которую ей приоткрыл один из спарринг-партнеров британца Кевин Лерен. По его словам, Фьюри в тренировочном раунде отбоксировал очень много раундов. Их количество было значительно выше, чем Тайсон отрабатывает обычно.

Шатерникова заявила, что британец делал ставку на джеб, чтобы привести к реваншу его к идеальному состоянию. Также бывший спарринг-партнер Тайсона заверил, что "Цыганский король", несмотря на свой вес, был очень быстрым во время подготовки, а его физическая форма будет значительно лучше, чем Усик и болельщики видели в мае этого года.

Напомним! В мае 20124 года Усик и Фьюри провели полный 12-раундовый бой, в котором победу по раздельному решению судей одержал Александр.

Следует отметить, что в Украине этот бой можно будет посмотреть не ранее 01:00 ночи 22 декабря (по киевскому времени).