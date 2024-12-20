Поверженный украинцем боксер неожиданно изменил прогноз на реванш Усик – Фьюри

Вскоре Эр-Рияд примет второе противостояние Александра Усика против Тайсона Фьюри в 2024-м году. Даниэль Дюбуа сделал свой прогноз на победителя реванша.

27-летний британский боксер дал неоднозначный прогноз на триумфатора реванша 21 декабря. Даниэль Дюбуа неожиданно изменил свою позицию накануне второй встречи Усика и Фьюри, пишет 24 Канал со ссылкой на TNT Sports.

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Быстро переобулся

Еще недавно Дюбуа убеждал, что победу в реванше одержит Тайсон. Даниэль открыто поддерживал земляка и желал ему победы над Александром. Теперь уже все изменилось.

Я останусь нейтральным. Пусть в реванше Усик – Фьюри выиграет лучший. А я хочу драться с лучшим, мне нужен победитель этого боя,

– ответил Дюбуа.

Отметим, что Дюбуа встретился с Усиком на медиамероприятии перед реваншем. Боксеры пожали друг другу руки и перекинулись несколькими словами.

Интересно. Дюбуа уже встречался на одном ринге с Усиком. Было это в конце августа 2023-го года. Тот бой в польском городе Вроцлав закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

Теперь Даниэль хочет реванша и хочет стать новым абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Для этого ему нужно подраться против победителя реванша Усик – Фьюри, ведь Дюбуа владеет поясом IBF, от которого в июне отказался украинский чемпион.