27-річний британський боксер дав неоднозначний прогноз на тріумфатора реваншу 21 грудня. Даніель Дюбуа несподівано змінив свою позицію напередодні другої зустрічі Усика та Ф'юрі, пише 24 Канал із посиланням на TNT Sports.

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Швидко перевзувся

Ще нещодавно Дюбуа переконував, що перемогу у реванші здобуде Тайсон. Даніель відкрито підтримував земляка та бажав йому звитяги над Олександром. Тепер вже все змінилось.

Я залишуся нейтральним. Нехай у реванші Усик – Ф'юрі виграє найкращий. А я хочу битися з найкращим, мені потрібен переможець цього бою,

– відповів Дюбуа.

Відзначимо, що Дюбуа перестрівся із Усиком на медіазаході перед реваншем. Боксери потисли одне одному руки та перекинулись декількома словами.

Цікаво. Дюбуа вже зустрічався на одному ринзі із Усиком. Було це наприкінці серпня 2023-го року. Той бій у польському місті Вроцлав закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

Тепер Даніель прагне реваншу та хоче стати новим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Для цього йому потрібно побитись проти переможця реваншу Усик – Ф'юрі, адже Дюбуа володіє поясом IBF, від якого у червні відмовився український чемпіон.