Встреча взглядов состоялась после окончания пресс-конференции и была гораздо интереснее ответов боксеров. Александр Усик и Тайсон Фьюри более 10 минут смотрели друг другу в глаза, сообщает 24 Канал.

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Затяжная дуэль взглядов

Ни один из боксеров не хотел отводить взгляд первым. В их очную дуэль начали вмешиваться присутствующие, чтобы наконец завершить чудо-смотр. Лишь через несколько минут им удалось отодвинуть Усика и Фьюри как можно дальше друг от друга.

Боксеры успели перекинуться несколькими словами.

Видео дуэли взглядов Усик – Фьюри

Напомним, что дуэль взглядов перед первой встречей Усика и Фьюри была не столь длинной. Тогда Тайсон первым отвел взгляд с украинца.

Уже 20 декабря боксеров ждет церемония взвешивания. 21 декабря Усик и Фьюри сойдутся на ринге (в Украине после полуночи на 22-е декабря).