Оба раза Александр Усик побеждал Тайсона Фьюри по решению судей (раздельным и единогласным соответственно). В реванше общий гонорар боя составил 190 миллионов долларов, что на 40 миллионов больше, чем было заложено за первый бой.

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Изменение распределения гонорара за реванш

Если в первом поединке соотношение гонорара было 70 на 30 процентов в пользу Фьюри, то уже в реванше больше заработал Усик – 60 на 40 процентов. Сообщалось, что Александр должен был заработать 114 миллионов долларов, а "Цыганский король" – 76 миллионов.

Однако издание Marca назвало другие суммы заработка боксеров за реванш. По информации испанского издания, соотношение гонорара немного изменилось – 55 на 45 процентов в пользу украинца. Согласно той информации, Усик получил за бой-реванш 104,5 миллиона долларов, а британец – 85,5 миллиона, информирует 24 Канал.

Кроме денег Усик стал первым и единственным пока боксером, который нанес не только поражение Фьюри, но и сразу два подряд. Вероятно, что такое достижение украинца не переплюнет больше ни один из следующих соперников Тайсона.

В то же время в следующем бою непобедимый украинец может подраться с Даниэлем Дюбуа, который публично бросил вызов Александру. В руках британца есть пояс IBF, поэтому на кону реванша Усик – Дюбуа, если его организуют, будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.