Почти мини-фильм: промо реванша Усик – Фьюри номинировано на спортивную "Эмми"
- Промо реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри номинировано на спортивную "Эмми" в категории "Выдающийся рекламный анонс".
- Александр Усик победил Тайсона Фьюри в двух поединках, получив статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
- Второй бой между Усиком и Фьюри состоялся в декабре 2024 года, и Усик выиграл по единогласному решению судей.
- После двух поражений Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.
В прошлом году поклонники бокса увидели два захватывающих противостояния между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В мае 2024-го года украинский боксер впервые победил "Цыганского короля".
Александр Усик победил по раздельному решению судей – 115-112, 114-113 и 113-114. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте от Леннокса Льюиса.
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Номинация для промо Усик – Фьюри 2
После чего было объявлено о реванше между боксерами. Накануне поединка вышло крутейшее промо реванша Усик – Фьюри. Этот ролик высоко оценили в мире и номинировали его на спортивную "Эмми". Промо реванш попало в номинацию "Выдающийся рекламный анонс", информирует 24 Канал.
К слову. Эмми – это американская телевизионная награда, которая является аналогом премии "Оскар".
Промо реванша Усик – Фьюри
Напомним, что вторую битву Усик – Фьюри болельщики увидели в декабре 2024-го года. Второй бой также состоялся в саудовском Эр-Рияде. На кону не стояло звание "абсолюта", которое украинец получил после первой встречи с "Цыганским королем". Ведь в июне прошлого года Александр отказался от пояса IBF ради реванша с британцем.
Поединок снова длился все 12 раундов, но на этот раз Усик одолел Фьюри по единогласному решению судей – 116-1123 (трижды).
После этих двух поражений Тайсон Фьюри в очередной раз в своей жизни объявил об окончании карьеры.