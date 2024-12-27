Тренер Баколе усомнился в справедливости решения судей относительно победителя реванша Усик – Фьюри

Уже несколько дней прошло с момента реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде. В боксерском сообществе до сих пор обсуждают поединок и финальное решение судей.

Билли Нельсон, который является тренером Мартина Баколе, прокомментировал подсчеты судей. Коуч сомневается в честности их решения, которое единогласно было в пользу Александра Усика – трижды 116-112, информирует 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Тренер Баколе о реванше Усик – Фьюри

Нельсон рассказал, кто победил по его личным подсчетам.

Выступление Усика и Фьюри в реванше? Это не было очень хорошо. Этот бой не был такой зрелищный, как первый поединок. Я насчитал в поединке ничью, а отдать преимущество Усику в четыре раунда... Это же несправедливо по отношению к Фьюри,

– сказал Билли Нельсон.

Не только Нельсон сомневается в справедливости решения судей в реванше 21 декабря. Сразу после встречи Фьюри и его промоутер не согласились с победой Усика.

Справка. Первый бой между Усиком и Фьюри закончился тоже по решению судей, но раздельным в пользу украинца.

Интересно, что ранее тренер Баколе заявил, что его подопечный мог бы нанести Усику первое поражение в его карьере.