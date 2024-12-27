Біллі Нельсон, який є тренером Мартіна Баколе, прокоментував підрахунки суддів. Коуч сумнівається у чесності їх рішення, яке одноголосно було на користь Олександра Усика – тричі 116-112, інформує 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Тренер Баколе про реванш Усик – Ф'юрі

Нельсон розповів, хто переміг за його особистими підрахунками.

Виступ Усика та Ф'юрі у реванші? Це не було дуже добре. Цей бій не був такий видовищний, як перший поєдинок. Я нарахував у поєдинку нічию, а віддати перевагу Усику у чотири раунди… Це ж несправедливо стосовно Ф'юрі,

– сказав Біллі Нельсон.

Не лише Нельсон сумнівається у справедливості рішення суддів у реванші 21 грудня. Одразу після зустрічі Ф'юрі та його промоутер не погодились із перемогою Усика.

Довідка. Перший бій між Усиком та Ф'юрі закінчився теж за рішенням суддів, але роздільним на користь українця.

Цікаво, що раніше тренер Баколе заявив, що його підопічний міг би завдати Усику першої поразки у його кар'єрі.