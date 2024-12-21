Усик показал рекордный вес перед реваншем с Фьюри: сколько весит "Цыганский король"

За день до реванша (20 декабря) состоялась традиционная церемония взвешивания. Все узнали, в каком весе подходят к бою Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Церемонию взвешивания вел легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер, голос которого слышал даже ребенок. Как и ожидалось, что весы покажут большую отметку у Тайсона Фьюри, сообщает 24 Канал.

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С каким весом подходят боксеры к реваншу

"Цыганский король" набрал к реваншу 127,4 килограмма. А это почти на 10 килограммов больше, чем Тайсон весил перед первой встречей в мае 2024-го года.

Зато Усик подошел к реваншу с весом 102,5 килограмма. Это рекордный вес для украинского чемпиона.

Видео взвешивания Усика и Фьюри

Процедура взвешивания стала последним медиазаходом, который предшествовал самому бою, который состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В Украине главный бой вечера бокса стартует в ночь на 22-е декабря не ранее 01:00 по киевскому времени.

К слову. Во время взвешивания Усик направил важный месседж всему миру. Александр вышел на церемонию с флагом в поддержку пленных защитников "Азовстали".

"Цыганский король" хочет реванша и даже заявляет, что отправит Усика в нокаут. Тайсон уверял, что реванш против него станет последним боем в карьере украинца. Очень многообещающие слова, которые не воплотятся в реальность.

Интересно, что шейхам нужна победа Тайсона и они об этом заявляют на публику. Ведь организаторы вечера бокса в Саудовской Аравии хотят устроить трилогию в противостоянии Усик – Фьюри, а для этого нужна победа британца.

Напомним, что первый бой закончился победой Усика по раздельному решению судей.