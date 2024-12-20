Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман показал особый пояс, который получит победитель реванша 21 декабря. На кону второго боя Усик – Фьюри будет стоять уникальный чемпионский пояс, который посвятили 50-летию легендарного противостояния Мохаммеда Али против Джорджа Формана, сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт Маурисио Сулеймана в соцсети Х.

Стоит увидеть Более 10 минут: Усик и Фьюри устроили длительную дуэль взглядов – эффектное видео

Особый пояс для триумфатора

Памятный бой даже получил название "Грохот в джунглях". Его титул сделан из золота и украшен леопардовым принтом. По бокам пояса есть изображения обоих боксеров реванша – Александра Усика и Тайсона Фьюри. Уже 21 декабря все узнают, на чьем теле будет красоваться этот уникальный титул. Отметим, что в первом бою победил Усик (по раздельному решению судей после 12 раундов).

Видео презентации пояса "Грохот в джунглях"

Это очень особенный пояс, ведь "Грохот в джунглях" считается одним из величайших боксерских поединков 20-го века. 30 октября 1974-го года ДР Конго (нынешнее название таково) Мохаммед Али и Джордж Форман вышли в один ринг. Поединок длился 8 раундов, в которой Али нанес первое поражение Форману в карьере да еще и нокаутом.

Обратите внимание! На кону реванша не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. В конце июня Усик подарил пояс IBF победителю боя Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа и потерял статус "абсолюта".

Напомним, что Джордж Форман до сих пор владеет мировым рекордом. Поверженный Мохаммедом Али боксер до сих пор является старейшим чемпионом мира. Это звание он получил в возрасте 45 лет. Интересно, что Владимир Кличко стремится побить рекорд Формана, поэтому все больше слухов появляется вокруг возможного возвращения украинца на ринг.