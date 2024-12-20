Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман показав особливий пояс, який отримає переможець реваншу 21 грудня. На кону другого бою Усик – Ф'юрі стоятиме унікальний чемпіонський пояс, який присвятили 50-річчю легендарного протистояння Мохаммеда Алі проти Джорджа Формана, повідомляє 24 Канал із посиланням на акаунт Маурісіо Сулеймана у соцмережі Х.

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Особливий пояс для тріумфатора

Пам'ятний бій навіть отримав назву "Гуркіт у джунглях". Його титул зроблений із золота та прикрашений леопардовим принтом. По боках пояса є зображення обох боксерів реваншу – Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Вже 21 грудня усі дізнаються, на чиєму тілі буде красуватись цей унікальний титул. Відзначимо, що у першому бою тріумфував Усик (за роздільним рішенням суддів після 12 раундів).

Відео презентації пояса "Гуркіт у джунглях"

Це дуже особливий пояс, адже "Гуркіт у джунглях" вважається одним з найвеличніших боксерських поєдинків 20-го століття. 30 жовтня 1974-го року ДР Конго (нинішня назва така) Мохаммед Алі та Джордж Форман вийшли у в один ринг. Поєдинок тривав 8 раундів, у якій Алі завдав першої поразки Форману у кар'єрі та ще й нокаутом.

Зверніть увагу! На кону реваншу не буде стояти звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Наприкінці червня Усик подарував пояс IBF переможцю бою Ентоні Джошуа – Даніель Дюбуа та втратив статус "абсолюта".

Нагадаємо, що Джордж Форман досі володіє світовим рекордом. Повалений Мохаммедом Алі боксер досі є найстарішим чемпіоном світу. Це звання він здобув у віці 45 років. Цікаво, що Володимир Кличко прагне побити рекорд Формана, тому все більше чуток з'являється навколо можливого повернення українця у ринг.