"Динамит" публично бросил вызов Александру Усику. Непобедимый украинец принял вызов и готов дать реванш Даниэлю Дюбуа.

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Раскритиковал Даниэля Дюбуа

Такой поступок Дюбуа прокомментировал его промоутер Фрэнк Уоррен. Он откровенно рассказал, что ему не понравилось то, что его подопечный выйдет в ринг в этот вечер 21 декабря, информирует 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

Он вышел на ринг, я не ожидал, что он схватит микрофон, и мне это не очень понравилось. Но он сделал то, что делали многие бойцы в прошлом, когда они вызывали соперников на бой. Я не считаю, что было подходящее время для этого, но он уже это сделал. И что я могу сделать? Ничего. Даниэля ждет тяжелый бой в феврале, о котором он должен думать,

– заявил Уоррен.

Фрэнк Уоррен отметил, что сейчас Дюбуа должен был полностью сконцентрирован на следующем своем поединке против Джозефа Паркера. Этот поединок будет тяжелым для обоих боксеров. Промоутер Дюбуа не стал загадывать наперед и с уверенностью прогнозировать победу своего клиента.

Справка. Бой Дюбуа – Паркер состоится 22 февраля 2025-го года.

В то же время Дюбуа уже даже назвал место, в котором хотел бы провести реванш против Усика.