Усик рассказал, вернется ли в крузервейт после победных боев с Фьюри

Александр Усик 21 декабря сделал то, чего не удавалось ни одному боксеру. Украинец нанес поражение Тайсону Фьюри, которое стало уже вторым подряд в 2024-м году.

Первую победу над Фьюри Усик оформил в мае этого года. Тогда Александр одержал победу по раздельному решению судей. Теперь украинец еще убедительнее победил Тайсона. Сразу все трое судей отдать победу Усику – трижды 116-112.

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Будет ли камбэк в крузервейте

На послематчевой пресс-конференции Александр Усик откровенно рассказал, ждать ли его камбэка в крузервейт. Украинский чемпион дал милый ответ, в котором вспомнил младшую дочь Марию. Боксер заявил, что сейчас его мнение не будут концентрироваться на боксе, теперь пришло время насладиться отдыхом с семьей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Возвращение к крузервейту? Сейчас я просто хочу вернуться домой. Жена мне отправляла видео, где моя маленькая дочь говорит: "Тату, тату". Ей 10,5 месяцев. И я видел ее только два месяца. Поэтому хочу вернуться, отдохнуть, отключить телефон, закрыть дверь в доме и сидеть, смотреть на небо. Сейчас я хочу отдохнуть, не думать о Дюбуа, Фьюри. Просто отдых и время с детьми,

– заявил Усик.

Напомним, что после объявления результатов реванша на ринг поднялся Даниэль Дюбуа. Обладатель пояса IBF бросил вызов Усику, который его принял. Дюбуа, которого уже побеждал Александр, хочет реванша, на кону которого будет стоять звание "абсолюта".