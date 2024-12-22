Першу перемогу над Ф'юрі Усик оформив у травні цього року. Тоді Олександр здобув звитягу за роздільним рішенням суддів. Тепер українець ще переконливіше переміг Тайсона. Одразу усі троє суддів віддати перемогу Усику – тричі 116-112.

Варте уваги Усик зробив несподівану заяву після перемоги у реванші над Ф'юрі

Чи буде камбек у крузервейт

На післяматчевій пресконференції Олександр Усик відверто розповів, чи чекати його камбеку у крузервейт. Український чемпіон дав милу відповідь, у якій пригадав наймолодшу доньку Марію. Боксер заявив, що наразі його думку не будуть концентруватись на боксі, тепер настав час насолодитись відпочинком із родиною, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Повернення до крузервейту? Зараз я просто хочу повернутися додому. Дружина мені відправляла відео, де моя маленька дочка каже: "Тату, тату". Їй 10,5 місяців. І я бачив її лише два місяці. Тому хочу повернутися, відпочити, відключити телефон, зачинити двері в будинку та сидіти, дивитися на небо. Зараз я хочу відпочити, не думати про Дюбуа, Ф'юрі. Просто відпочинок та час із дітьми,

– заявив Усик.

Нагадаємо, що після оголошення результатів реваншу на ринг підійнявся Даніель Дюбуа. Володар поясу IBF кинув виклик Усику, який його прийняв. Дюбуа, якого вже перемагав Олександр, хоче реваншу, на кону якого стоятиме звання "абсолюта".