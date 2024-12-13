Сиренко сделал смелый прогноз на реванш Усик –Фьюри

Уже 21 декабря 2024 года Александр Усик и Тайсон Фьюри сойдутся в реванше. Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко сделал свой прогноз на этот поединок.

29-летний боксер уверен, что оба боксера хорошо поработали над ошибками, которые допустили в первом бою, чтобы не повторить их в реванше. Владислав Сиренко не скрывает своего восторга от предстоящей встречи, пишет 24 Канал со ссылкой на XSPORT.

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Интересный прогноз от Сиренко

Также украинский боксер спрогнозировал, пройдет ли реванш Усик – Фьюри установленное количество раундов, то есть 12, как это было в первом поединке.

Для меня это будет очень интересный поединок, потому что каждый из бойцов сможет сделать свою работу над ошибками. И мне лично будет очень интересно увидеть, что нового и интересного они смогут реализовать в следующем поединке. Я уверен, что этот бой не пройдет всей дистанции и закончится досрочно,

– заявил Сиренко.

Напомним, что первый поединок длился все 12 раундов, хотя в девятой 3-минутке Усик мог одержать досрочную победу. Александр хорошо приложился к корпусу и голове Тайсона, отправив его в нокдаун. Только финальный гонг и канаты спасли британца от нокаута и отсчета времени. За перерыв Фьюри сумел восстановиться и провести все раунды.

Но это не помогло британцу победить. Судьи, которые разделились в решении, отдали победу Усику. Александр стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999-го года после Леннокса Льюиса.

Реванш, как и первый бой, состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В Украине эту встречу можно будет посмотреть в ночь с 21-го на 22-е декабря на платформе MEGOGO.