После чего Александр Усик и его команда взяли курс в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где и состоится реванш с Фьюри. Поединок запланирован на 21 декабря (в Украине в ночь на 22-е декабря).

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Кто помогал Усику в тренировочном лагере

В день закрытия тренировочного лагеря стало известно имя еще одного боксера, который принял участие в подготовке Усика. Спарринг-партнером украинца был сербский боксер Санель Хасанович.

Боксер из Сербии поделился фотографиями из тренировочного лагеря Усика у себя в инстаграме. Хасановичу очень повезло, ведь теперь у него есть фото с легендой бокса Ленноксом Льюисом, который пришел в лагерь к Александру, пишет 24 Канал.

Серб поблагодарил Усик и его команду за проведенную работу и пожелал Александру успехов в реванше против Тайсона.

Завершился еще один тренировочный лагерь, что означает более 250 раундов с абсолютным чемпионом Усиком за 4 лагеря. Это была честь спарринговать и общаться с ним, а особенно учиться в присутствии легендарного Леннокса Льюиса. Желаю успеха на следующей неделе в реванше с Фьюри. Спасибо всей команде за невероятную преданность и поддержку. До встречи,

– написал Хасанович.

Хасанович в тренировочном лагере Усика / Фото из инстаграма сербского боксера

В лагере Усика был замечен олимпийский чемпион Парижа-2024 Александр Хижняк. Боксер из Полтавы получил обещанное денежное вознаграждение от Усика за добытое олимпийское "золото". А это 100 тысяч долларов.

Напомним, что первый бой между Усиком и Фьюри закончился победой Александра по раздельному решению судей. Однако в реванше Тайсон не сможет побороться за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Украинский боксер освободил титул IBF, поэтому потерял звание "абсолюта".