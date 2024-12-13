Після чого Олександр Усик та його команда взяли курс у столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд, де й відбудеться реванш із Ф'юрі. Двобій запланований на 21 грудня (в Україні у ніч на 22-ге грудня).

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Хто допомагав Усику у тренувальному таборі

У день закриття тренувального табору стало відомо ім'я ще одного боксера, який взяв участь у підготовці Усика. Спаринг-партнером українця був сербський боксер Санель Хасанович.

Боксер із Сербії поділився світлинами із тренувального табору Усика у себе в інстаграмі. Хасановичу дуже пощастило, адже тепер у нього є фото з легендою боксу Ленноксом Льюїсом, який завітав у табір до Олександра, пише 24 Канал.

Серб подякував Усик та його команді за проведену роботу та побажав Олександру успіхів у реванші проти Тайсона.

Завершився ще один тренувальний табір, що означає понад 250 раундів з абсолютним чемпіоном Усиком за 4 табори. Це була честь спарингувати та спілкуватися з ним, а особливо вчитися в присутності легендарного Леннокса Льюїса. Бажаю успіху наступного тижня в реванші з Ф’юрі. Дякую всій команді за неймовірну відданість і підтримку. До зустрічі,

– написав Хасанович.

Хасанович у тренувальному таборі Усика / Фото з інстаграму сербського боксера

У таборі Усика було помічено олімпійського чемпіона Парижа-2024 Олександра Хижняка. Боксер із Полтави отримав обіцяну грошову винагороду від Усика за здобуте олімпійське "золото". А це 100 тисяч доларів.

Нагадаємо, що першій бій між Усиком та Ф'юрі закінчився перемогою Олександра за роздільним рішенням суддів. Однак у реванші Тайсон не зможе поборотись за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Український боксер звільнив титул IBF, відтак втратив звання "абсолюту".