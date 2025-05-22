Диетолог Фьюри назвал причины поражений от Усика

В начале 2025-го Тайсон Фьюри в очередной раз ушел на пенсию. Такое решение "Цыганский король" принял после того, как в прошлом году дважды проиграл Александру Усику.

В мае Александр Усик победил Тайсона Фьюри по раздельному решению судей. Зато в декабре 2024-го непобедимый украинец увереннее одолел "Цыганского короля" – по единогласному решению судей. Обе встречи состоялись в саудовском Эр-Рияде.

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Почему Фьюри проиграл Усику

Диетолог британца Грег Мерриотт высказал свое мнение относительно причин поражений Тайсона от Усика. По его словам, он понимал, что в команде Фьюри сделали большую ошибку, которая повлияла на Тайсона во время официальных боев, передает 24 Канал со ссылкой на TalkSport.

У меня не было в команде такого влиятельного голоса, чтобы меня услышали, чтобы ко мне прислушались. Мне не понравилось то, что я увидел. Я видел, что они все усложняют. Понимал, что все это скажется на ринге. Так и случилось. Ему просто надо было быть в топовой форме. Ему просто надо было немного подтянуть функционалку именно под Усика,

– сказал специалист по питанию.

Это были дебютные поражения в карьере Фьюри на профи-ринге. Тайсон в профессионалах провел 37 боев, в которых одержал 34 победы (24 – нокаутом), потерпел два поражения и расписал одну ничью (первый поединок с Деонтеем Уайлдером). Последний раз Фьюри побеждал 29 октября 2023-го, когда едва не проиграл бывшему чемпиону UFC Фрэнсису Нганну. Тайсон победил по судейским запискам по итогам 10 раундов.

Отметим, что Усик рассматривает трилогию с Фьюри для прощального боя в своей карьере. Британец даже на пенсии подогревает интерес к своему возможному возвращению в ринг. Тайсон активно поддерживает форму и даже недавно провел 12-раундовый поединок.