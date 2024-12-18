"Ему нужно быть осторожным": экстренер Усика и Кличко предостерег Фьюри перед реваншем

Уже 21 декабря поклонники бокса увидят второе подряд противостояние Александра Усика против Тайсона Фьюри в 2024 году. Культовый тренер Джеймс Али Башир поделился своим прогнозом на этот реванш в Эр-Рияде.

Бывший тренер Александра Усика и Владимира Кличко рассказал, чего ожидает увидеть в реванше экс-подопечного против Тайсона Фьюри. Джеймс Али Башир предостерег британского боксера от нокаута, информирует 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Верит в своего бывшего подопечного

Также известный наставник заверил, что вряд ли "Цыганский король" сможет взять реванш у украинского чемпиона. Али Башир предположил, что Усик может отправить Тайсона в нокаут, поэтому британцу следует остерегаться такого итогового результата реванша.

Александр Усик знает, кто он, и что он представляет собой не только для украинского народа. Он знает свой статус в мире бокса. Он знает свою позицию, знает, что надо делать. Это все идет в стороне денег, славы и всего такого. Александр Усик хочет быть там, где он сейчас и есть. Он мастер, практик и его будет сложно побить. Я не думаю, что Тайсон Фьюри побьет его. И Тайсону нужно быть осторожным, чтобы не попасть в нокаут,

– заявил Али Башир.

Следует отметить, что в первом поединке Усик был близок к досрочной победе над Тайсоном. В 9-м раунде Фьюри от нокаута спасли канаты и финальный гонг об окончании времени.

В то же время с этим Фьюри много говорит о нокауте для украинца во второй "битве века" в столице Саудовской Аравии. Тайсон даже заявил, что этот реванш поставит точку на карьере украинского боксера. На что украинец очень спокойно реагирует, ведь хорошо подготовил ко второй встрече с "Цыганским королем".