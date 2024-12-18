Саудовская земля стала победной для Александра Усика в мае этого года. Хотя первое противостояние должно было состояться еще в феврале 2024 года, но было перенесено на весну из-за рассечения Тайсона, пишет 24 Канал.

Интересно прочитать В реванше Усик – Фьюри впервые в истории используют судью с искусственным интеллектом

Тайсон идет за реваншем

Однако даже дополнительное время не помогло Фьюри избежать первого поражения в карьере. Боксеры прошли все установленные 12 раундов, а победителя боя определили только судейские записки, которые были в пользу украинца. Усик победил Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999-го года после Леннокса Льюиса.

В реванше не будет стоять на кону звание "абсолюта". Ведь Александр еще раньше отказался от пояса IBF, которым теперь полноценно владеет другой британец Даниэль Дюбуа.

Накануне реванша "Цыганский король" продолжает разбрасываться заявлениями о своей будущей победе над Усиком, которая даст шанс организаторам вечера бокса устроить трилогию в этом противостоянии.

Кто покажет реванш Усик – Фьюри

Официальным транслятором боя Усик – Фьюри 2 в мире является стриминговая платформа DAZN. 6 декабря стал известен еще один транслятор реванша. Медиасервису MEGOGO удалось заключить соглашение с DAZN о показе вечера бокса, который состоится 21 декабря.

Просмотр на медиасервисе MEGOGO будет доступен подписчикам по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Трансляцию вечера бокса можно будет найти в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт" на канале "MEGOGO Гонг".

В андеркарде вечера бокса подерутся трое украинцев – Андрей Новицкий, Даниэль Лапин и Сергей Богачук. Главный бой вечера бокса в Эр-Рияде можно будет посмотреть в ночь с 21-го на 22-е декабря в Украине.