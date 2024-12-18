Саудівська земля стала переможною для Олександра Усика у травні цього року. Хоча перше протистояння повинно було відбутись ще у лютому 2024 року, але було перенесене на весну через розсічення Тайсона, пише 24 Канал.

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Тайсон йде за реваншем

Однак навіть додатковий час не допоміг Ф'юрі уникнути першої поразки у кар'єрі. Боксери пройшли усі встановлені 12 раундів, а переможця бою визначили лише суддівські записки, які були на користь українця. Усик переміг Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса.

У реванші не стоятиме на кону звання "абсолюта". Адже Олександр ще раніше відмовився від поясу IBF, яким тепер повноцінно володіє інший британець Даніель Дюбуа.

Напередодні реваншу "Циганський король" продовжує розкидатись заявами про свою майбутню перемогу над Усиком, яка дасть шанс організаторам вечора боксу влаштувати трилогію у цьому протистоянні.

Хто покаже реванш Усик – Ф'юрі

Офіційним транслятором бою Усик – Ф'юрі 2 у світі є стрімінгова платформа DAZN. 6 грудня став відомий ще один транслятор реваншу. Медіасервісу MEGOGO вдалось укласти угоду із DAZN про показ вечора боксу, який відбудеться 21 грудня.

Перегляд на медіасервісі MEGOGO буде доступний підписникам за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляцію вечора боксу можна буде знайти в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт" на каналі "MEGOGO Гонг".

В андеркарді вечора боксу поб'ються троє українців – Андрій Новицький, Даніель Лапін та Сергій Богачук. Головний бій вечора боксу в Ер-Ріяді можна буде переглянути у ніч із 21-го на 22-ге грудня в Україні.