21 декабря боксеры проведут реванш в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Организаторы вечера бокса решили внести в эту вторую встречу Усика и Тайсона Фьюри историческое новшество в мировом боксе, информирует 24 Канал со ссылкой на Турки Аль аш-Шейх.

Стоит внимания Приготовлю кролика, – Фьюри пообещал вырубить нокаутом Усика в реванше

Реванш Усик – Фьюри, который войдет в историю бокса

Руководитель Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений рассказал, что в реванше Усик – Фьюри впервые в истории за боем будет следить судья с искусственным интеллектом. Современные технологии дошли теперь до мирового бокса.

Свободный от предубеждений и человеческих ошибок, он представлен The Ring. Этот новаторский эксперимент, который не будет влиять на официальные результаты, дебютирует во время самого громкого боя века Усик – Фьюри 2 21 декабря. Не пропустите момент, что войдет в историю,

– сказал Турки Аль аш-Шейх.

Интересно, что глава по вопросам развлечений в Саудовской Аравии открыто будет болеть за Тайсона в реванше. Все потому, что шейхи хотят устроить трилогию в противостоянии Усика против Фьюри. Британец уже пообещал ему нокаутировать украинского чемпиона в реванше 21 декабря.

Напомним, первый 12-раундовый бой закончился победой Усика по раздельному решению судей.