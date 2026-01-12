Спортивный функционер назвал условие для победы Фьюри над Усиком

Тайсон Фьюри в начале января 2026 года объявил о возвращении в бокс. Среди возможных соперников "Цыганского короля" есть Александр Усик.

Спенсер Браун, менеджер Фьюри, назвал условие, при котором его клиент может одолеть Усика. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Что сказал Браун об Усике – Фьюри?

Спортивный функционер считает, что Фьюри может победить Усика, если бой состоится в Англии.

Бой с Усиком – замечательный вариант. Я считаю, что если Тайсон будет драться с ним в Англии, он его победит. Поддержка публики даст дополнительные 10 процентов,

– сказал Браун.

Ранее Крис Алгиери высказался о возвращении Фьюри. Он назвал боксера, с которым не стоит драться "Цыганскому королю".

Кого из боксеров должен избегать Фьюри?

Бывший чемпион мира в комментарии Boxing Scene заявил, что Фьюри не надо драться против Усика.

"Пусть лучше Фьюри дерется с Уордли. Фабио заслужил свой топовый бой против элитного соперника. Не хочу видеть еще один поединок Тайсона и Усика. Чем больше времени ты проводишь в ринге с Усиком, тем больше ты понимаешь, насколько он лучше тебя", – сказал Алгиери.

Как Фьюри дрался с Усиком?