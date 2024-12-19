Промоутер Усика подтвердил амбициозные планы украинца после реванша, которые могут переписать историю

Уже 21 декабря 2024 года Александр Усик попытается во второй раз подряд победить Тайсона Фьюри. Промоутер Александр Красюк подтвердил планы украинского чемпиона после реванша в Эр-Рияде.

Промоутер чемпиона мира по версии WBC, WBA, WBO и IBO задел идею Александра Усика с возвращением в крузервейт. Ведь Александр хочет переписать историю бокса и стать первым боксером в истории, который трижды станет абсолютным чемпионом мира, информирует 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Красюк о будущих планах Усика

Александр Красюк заверил, что он и команда украинца поддержит любое решение Усика.

Так, Усик вполне серьезно говорит, что хочет вернуться в крузервейт и выиграть все пояса. Это решение может повлиять на него, время может повлиять. Но это зависит от него, мы поддерживаем Усика всегда,

– сказал Красюк.

Сейчас перед Усиком стоит задача победить Фьюри в бою-реванше, который состоится 21 декабря. Александру нужно успешно защитить свои титулы.

Напомним, что на кону реванша не будет статуса "абсолюта" хевивейта, которое он получил в мае этого года. Ведь в конце июня Усик отказался от пояса IBF, которым теперь владеет Даниэль Дюбуа, который одолел Энтони Джошуа.

Несмотря на это все Тайсон уверяет, что возьмет реванш у украинца и поставит точку на карьере Усика.