Если Тайсон Фьюри не был очень активным на открытой тренировке, то от Александра Усика аж перла бешеная энергетика. Украинский чемпион прибыл на открытую тренировку на лодке, сообщает 24 Канал.

Стоит узнать Усик – Фьюри: где и когда смотреть реванш

Безумная энергетика и живое исполнение Пивоварова

После чего его выход на ринг и сама открытая тренировка сопровождалось живым и зажигательным пением звезды украинского шоубиза Артема Пивоварова, который приехал вместе с Усиком в Эр-Рияд. Украинский исполнитель тоже выложился на все сто и поделился своей сумасшедшей энергетикой со всеми присутствующими на медиамероприятии.

Видео прибытия Усика на открытую тренировку

Уже на ринге Усик немного побоксировал с теневым соперником и даже успел станцевать. Александр был сконцентрированным, но в очень хорошем настроении.

Видео открытой тренировки Усика

Усик полностью готов ко второму бою против Тайсона, который обещает нокаутировать украинца и поставить точку на его карьере. Александр очень спокойно реагирует на эти громкие разговоры "Цыганского короля".

Впереди боксеров ждут еще последняя пресс-конференция перед реваншем и традиционная церемония взвешивания. Последние медиамероприятия запланированы на 19-е и 20-е декабря.

А уже 21 декабря Усик и Фьюри сойдутся бок о бок на одном ринге "Kingdom Arena" в Эр-Рияде. В Украине этот поединок можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO после полуночи уже на 22-е декабря.