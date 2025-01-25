Александр Гвоздик высказался относительно реванша Усик – Фьюри. Экс-чемпион мира оценил победу Короля хевивейта над "Цыганским королем", сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

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Гвоздик гордится Усиком

Украинский боксер Александр Гвоздик поделился впечатлением от боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. "Гвоздик" считает победу своего соотечественника, чем-то невероятным.

Гвоздик также отметил, что он гордится тем, что знаком с украинским чемпионом. Он считает, что Усик один из лучших боксеров за всю историю существования спорта.

Фантастика. Саша – это просто космос. Я горжусь, что был вместе с ним в сборной, что мы жили с ним в одной комнате. Сейчас он настоящая суперзвезда и один из лучших боксеров в истории этого вида спорта,

– сказал Гвоздик.

Также Александр рассказал, что он общался с Усиком после боя и поздравил с победой. Гвоздик отметил, что украинский чемпион вскоре должен посетить Калифорнию и выразил надежду встретиться с ним.

Напомним, что Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей. Украинский чемпион вписал свою фамилию "золотыми буквами" в историю бокса.