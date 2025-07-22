Известный украинский тренер назвал победителя трилогии Усик –Фьюри
- Александр Усик победил Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.
- Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры после второго поражения от Усика в 2024 году.
В субботу, 19 июля, Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа. Украинский боксер во второй раз победил британца и снова стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.
Тайсон Фьюри перед реваншем Усик – Дюбуа заявил о желании провести третий бой с украинским чемпионом. Михаил Завьялов сделал прогноз на возможный поединок, сообщает 24 канал со ссылкой на "Спорт-Экспресс Украина".
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Что сказал Завьялов о трилогии Усик – Фьюри?
Известный украинский тренер поделился собственными мыслями о будущем Александра Усика в профессиональном ринге. Михаил Завьялов считает, что уйти после боя с Даниэлем Дюбуа было бы правильное решение.
Однако только украинскому чемпиону решать, что делать дальше. Специалист ответил, кто победит в потенциальном третьем бою между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Драться или нет дальше, организовывать, или нет бой номер три – решать исключительно Саше и его команде. А вот эти слова на ринге о бое номер три с Фьюри, возможно, он сказал в состоянии эйфории. Если же бой с Тайсоном все же организуют, то, я считаю, что Усик и в третий раз его победит,
– сказал Завьялов.
Напомним, что Александр Усик дважды побил Тайсона Фьюри в 2024 году. После второго поражения Тайсон Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры.
Ранее сообщали о том, что Дюк Маккензи высказался о возможном третьем бое Усик – Фьюри. Бывший чемпион мира назвал победителя потенциального противостояния.