"Это не случайность": бывший чемпион мира оценил целесообразность трилогии Усик – Фьюри

Тайсон Фьюри недавно объявил о решении вернуться в профессиональный ринг. Британец заскучал на пенсии и хочет в третий раз драться против Александра Усика.

Дюк Маккензи высказался о трилогии между Усиком и Фьюри. В частности, бывший чемпион мира рассказал, стоит ли проводить третий поединок между украинским чемпионом и "Цыганским королем", сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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Стоит ли Усику снова драться с Фьюри

Дюк Маккензи отметил, что Тайсон Фьюри просто бредит. Ведь "Цыганский король" чисто проиграл два поединка не только в глазах Маккензи, но и в глазах судей.

По словам Маккензи, Фьюри жалуется только потому, что не принял поражение и пытается убедить себя в победе. Бывший чемпион мира отметил, что Тайсон должен проявить мужество и принять этот результат.

Если кто-то побеждает тебя дважды, это не случайность. Усик снова его победит. Если ты уже сделал это дважды, ты сделаешь это снова. Я думаю, Усик должен уйти на пенсию непобежденным, потому что никто не сможет его победить. Даниэль Дюбуа не сможет – это мой прогноз. Тайсон Фьюри точно не сможет,

– сказал Маккензи.

Напомним, что Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа. Битва года состоится 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщали, что Карл Фроч высказался по поводу трилогии между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бывший чемпион мира считает, что в том, что британец проиграл украинцу нет ничего позорного.