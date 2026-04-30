Кто из украинских боксеров имеет воинские звания
- Александр Хижняк, олимпийский чемпион, служит в Государственной пограничной службе Украины как спортсмен-инструктор и дебютировал в профессиональном боксе в 2026 году.
- Александр Усик, олимпийский чемпион, является военнослужащим Государственной пограничной службы Украины и активно поддерживает ВСУ, оставаясь непобежденным в профессиональном боксе.
- Сергей Дзиндзирук, известный боксер, служит в Силах территориальной обороны Украины как лейтенант и возглавляет мобильную огневую группу, специализируясь на уничтожении вражеских беспилотников.
Некоторые спортсмены имеют воинские звания, потому что выступают за армейские клубы или проходят официальную службу. Они могут получать звания за спортивные достижения и участие в международных соревнованиях, но только в рамках оформленной службы.
Среди украинских боксеров также есть спортсмены, которые имеют воинские звания.
- Александр Хижняк
Олимпийский чемпион и военнослужащий Государственной пограничной службы Украины, где он проходил службу как спортсмен-инструктор спортивной команды. Он является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в Токио и чемпионом Олимпиады 2024 года в Париже, а также чемпионом мира и Европы 2017 года.
В марте 2026 года Хижняк успешно дебютировал в профессиональном боксе, одержав победу нокаутом над колумбийцем Вильмером Бароном.
О нем также рассказывали в спецпроекте МВД Украины "Герои" как о выдающемся украинском боксере, олимпийском чемпионе и спортсмене-инструкторе ГПСУ. В состав спортивной команды Государственной пограничной службы Украины он входит с 2015 года.
Александр Усик
Он является военнослужащим Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года он присоединился к подразделениям территориальной обороны Киевской области.
Сейчас Усик активно поддерживает Вооруженные силы Украины и участвует в различных инициативах в их пользу. Также Усик является одним из послов платформы UNITED24, которая занимается восстановлением Украины.
Он является олимпийским чемпионом – получил золотую медаль на Играх 2012 года в Лондоне. В профессиональном боксе по состоянию на 2026 год он остается непобежденным, имея 24 победы в 24 поединках.
Сергей Дзиндзирук
Известный украинский профессиональный боксер, который сейчас служит в рядах Сил территориальной обороны Украины в звании лейтенанта. После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года он добровольно вступил в ТрО и возглавил мобильную огневую группу, занимающуюся уничтожением вражеских беспилотников, в частности типа "Шахед", в пределах своей зоны ответственности.
В профессиональном боксе Дзиндзирук владел чемпионским титулом в течение шести лет (2005 – 2011), успешно защитив его шесть раз. За карьеру он одержал 37 побед, из которых 23 – нокаутом, потерпел 2 поражения и один бой завершил вничью.
На любительском уровне спортсмен стал серебряным призером чемпионата мира 1997 года, двукратным призером чемпионатов Европы, а также принимал участие в Олимпийских играх 1996 года в Атланте.