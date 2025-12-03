"Будет странно, если это произойдет": Уайлдер впервые прокомментировал желание Усика провести бой

Александр Усик неожиданно заявил о своем желании провести бой против Деонтея Уайлдера. Украинский чемпион готов выйти в ринг против "Бронзового бомбардировщика" в 2026 году.

Бывший чемпион мира впервые прокомментировал высказывания Александра Усика. Деонтей Уайлдер не скрывает своего удивления от такого заявления непобедимого украинца, передает 24 Канал со ссылкой на ESNEWS.

Как Уайлдер отреагировал на заявление Усика относительно боя?

Американский боксер заявил, что в восторге от самой мысли о возможном бое против Усика. Деонтей заверил, что для него много значит даже просто услышать, как украинец говорит о поединке с ним.

Будет странно, если это произойдет, ведь бокс устроен, как диаграмма. Иногда все хорошо, иногда плохо. Может показаться, что все сложилось, а потом все проваливается, как в дыру. В это невозможно поверить, пока мы не подпишем контракт,

– сказал Уайлдер.

Экс-чемпион мира добавил, что рано или поздно Усик закончит карьеру, поэтому до ухода на пенсию хочет провести бои со всеми лучшими соперниками, которые предложила ему эпоха. Уайлдер признался, что он также так хочет сделать.

Вспомним, что Даниэль Дюбуа включил Уайлдера в лучшую категорию "GOAT", поставив выше Усика.

Что Усик сказал о бое с Уайлдером?

Украинский боксер заверил. что готов продолжить карьеру и вернуться в ринг в следующем 2026 году.

"Нет, я продолжаю драться. В следующем году я хочу провести бой с Деонтеем Уайлдером. Для меня это интересно. Этот парень – чемпион мира, очень известный и сильный боксер. Он является одним из величайших супертяжей за последние 10 лет", – заявил Усик в интервью Boxing King Media.

Еще ранее в команде "Бронзового бомбардировщика" отреагировали на слова Усика. Представители Деонтея хотят, чтобы Александр стал частью планов их подопечного на следующий год.

