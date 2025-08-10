Александр Усик 19 июля 2025 года дрался в реванше против Даниэля Дюбуа. Перед боем в Великобритании украинский боксер прекратил сотрудничество с промоутером Александром Красюком.

Это событие шокировало многих фанатов "Короля хевивейта". Александр Красюк рассказал об отношениях с Александром Усиком после прекращения сотрудничества, сообщает 24 канал со ссылкой на World Boxing News.

Читайте также Непобежденный украинский чемпион узнал имя следующего соперника: когда состоится бой

Какие отношения у Красюка с Усиком?

Бывший промоутер Усик рассказал об отношениях с украинским боксером. Александр Красюк отметил, что они в первую очередь остаются друзьями.

Также Красюк заявил, что они вместе создали бренд здорового питания U17, что тестируется в Украине. Известно, что товар скоро появится в Великобритании, Европе, США и Канаде.

Бокс остался в прошлом, но мы создаем будущее,

– сказал Красюк.

Напомним, что Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион в пятом раунде нокаутировал британского боксера.

Ранее сообщали о том, что Джонни Фишер назвал боксеров, которые могут одолеть Александра Усика в очном противостоянии.