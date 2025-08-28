В сети активно обсуждают следующего соперника для Александра Усика. Украинского боксера часто связывают с талантливым британцем Мозесом Итаумой.

Сергей Богачук поделился мыслями относительно боя Усик – Итаума. В частности, временный чемпион мира по версии WBC назвал победителя поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на vRINGe.

Как завершится бой Усик – Итаума?

Сергей Богачук дал однозначный прогноз на бой между Александром Усиком и Мозесом Итаумой. Украинский боксер считает, что абсолютный чемпион мира победит 20-летнего британца.

Богачук заявил, что Итауму сейчас раскручивают промоутеры, но у него нечего противопоставить Усику. Временный чемпион мира по версии WBC заявил, что Александр разберет "Нового Майка Тайсона" и победит в поздних раундах.

Забьет в решающих раундах. И все. Ну, нет. Просто нет ему равных. На данный момент нет. В лучшем для него случае Итаума достоин до конца. Просто, чтобы он достойный. А в худшем Усику его просто разберет, деморализует. А тот даже не будет понимать, что с ним происходит. И тогда Усик засыплет его ударами, и бой остановят. Все. Нет. Нет шансов никаких. Вообще,

– сказал Богачук.

Напомним, что Александр Усик в последний раз дрался против Даниэля Дюбуа, одолев его нокаутом в пятом раунде. А Мозес Итаума в своем последнем поединке в первом раунде нокаутировал Диллиана Уайта.

Ранее сообщалось о том, что Фрэнк Уоррен анонсировал следующий бой Мозеса Итаумы на профессиональном ринге.