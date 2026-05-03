Бой хотят организовать немедленно: известный промоутер выбрал нового соперника Усику

Промоутер Фрэнк Уоррен ожидает, что восходящая звезда мирового бокса Мозес Итаума в 2026 году проведет бой за титул чемпиона мира. Он также убежден, что его клиент уже готов к встрече с Александром Усиком.

Уоррен заявил, что организует встречу Итаумы и Усика при первой же возможности. Об этом сообщает Sky Sports.

Усик – Итаума: что о бое сказал Уоррен?

"Мне нравится идея этого боя (с Усиком – 24 Канал). Буду честным – мне нравится этот бой уже сейчас. И я никогда никого не тороплю. Если бы мы могли организовать этот поединок, я бы сделал его уже сейчас", – сказал промоутер.

Уоррен вспомнил о предыдущем бое 21-летнего Мозеса, который состоялся в марте.

Напомним! Тогда британец в блестящем стиле нокаутировал Джермейна Франклина, после чего президент WBO Густаво Оливери рекомендовал назначить Итауму обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира.

Промоутер подчеркнул, что навыки Итаумы невероятны учитывая его молодой возраст как для профессионального боксера. По данным BoxRec, он выиграл 14 боев и не потерпел ни одного поражения.

Его выдержка, скорость, боксерский интеллект, все – его способности и зрелость, которую он продемонстрировал для такого молодого бойца, просто невероятны. У него очень быстрые руки, и он наносит удары еще и с нестандартных углов. Если он и в дальнейшем будет побеждать, то до конца года подерется за титул чемпиона мира,

– заявил глава Queensberry Promotions.

По словам Уоррена, в правильный момент Итаума может быть вариантом для Усика, однако не тогда, когда кто-то из них пройдет свой пик.

"Усик – непобедимый. Он является тем, кем он есть, и многие считают его лучшим бойцом своего поколения", – сказал промоутер и добавил, что Итауме стоит стремиться достичь такого уровня.

Что мешает проведению боя Усик – Итаума?

39-летний Усик 23 мая проведет бой против Рико Верховена, тогда как следующий поединок Итаумы может состояться в июле. Сейчас противостоянию украинца и британца мешают несколько факторов.