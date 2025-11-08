В команде Усика назвали условие для боя украинца с Итаумой: что должен сделать британец

Александр Усик окончательно не определился со следующим соперником. Украинскому боксеру часто приписывают бой против Мозеса Итаумы.

В команде Усика высказались относительно боя против Итаумы. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на FTTV Boxing.

Читайте также Промоутер рассказал, действительно ли Джошуа присоединится к лагерю Усика

При каком условии Усик подерется с Итаумой?

В команде украинского боксера считают, что Мозесу Итауме еще рано драться против Александра Усика. По их мнению, британец должен сначала победить еще одного соперника.

Возможно, даже подраться с Фабио Уордли. И тогда уже британский боксер может встретиться с украинским чемпионом.

Отметим, что ранее Усик на Kiyv International Economic Forum рассказал, что планирует завершить карьеру в 41 год. Поэтому через три года Александр может встретиться с Итаумой в очном поединке.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Что известно об Усике и Итауме?