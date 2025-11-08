В команде Усика назвали условие для боя украинца с Итаумой: что должен сделать британец
- Команда Усика назвала условие для боя между Александром Усиком и Мозесом Итаумой.
- Усик планирует завершить карьеру в 41 год, поэтому возможный бой с Итаумой может состояться в течение следующих трех лет.
Александр Усик окончательно не определился со следующим соперником. Украинскому боксеру часто приписывают бой против Мозеса Итаумы.
В команде Усика высказались относительно боя против Итаумы. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на FTTV Boxing.
При каком условии Усик подерется с Итаумой?
В команде украинского боксера считают, что Мозесу Итауме еще рано драться против Александра Усика. По их мнению, британец должен сначала победить еще одного соперника.
Возможно, даже подраться с Фабио Уордли. И тогда уже британский боксер может встретиться с украинским чемпионом.
Отметим, что ранее Усик на Kiyv International Economic Forum рассказал, что планирует завершить карьеру в 41 год. Поэтому через три года Александр может встретиться с Итаумой в очном поединке.
Что известно об Усике и Итауме?
За свою карьеру Александр Усик провел 24 поединка в профессиональном ринге. За это время он не потерпел ни одного поражения.
У Мозеса Итаумы 13 поединков в профи. Британский боксер также не имеет поражений.
Ранее Фрэнк Уоррен рассказал, что Усик отказался от боя против Итаумы.