У команді Усика назвали умову для бою українця з Ітаумою: що має зробити британець

Олександр Усик остаточно не визначився з наступним суперником. Українському боксеру часто приписують бій проти Мозеса Ітауми.

У команді Усика висловилися щодо бою проти Ітауми. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на FTTV Boxing.

Читайте також Промоутер розповів, чи справді Джошуа доєднається до табору Усика

За якої умови Усик поб'ється з Ітаумою?

У команді українського боксера вважають, що Мозесу Ітаумі ще рано битися проти Олександра Усика. На їх думку, британець має спочатку перемогти ще одного суперника.

Можливо, навіть побитися з Фабіо Вордлі. І тоді вже британський боксер може зустрітися з українським чемпіоном.

Відзначимо, що раніше Усик на Kiyv International Economic Forum розповів, що планує завершити кар'єру у 41 рік. Тому за три роки Олександр може зустрітися з Ітаумою в очному поєдинку.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Що відомо про Усика та Ітауму?