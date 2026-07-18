"Просто дай мне шанс": экс-чемпион мира просит Усика о бое

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис-младший не теряет надежды выйти на ринг вместе с Александром Усиком. Мексиканский боксер обратился к бывшему абсолютному чемпиону мира.

В интервью Fight Hub TV 36-летний Руис призвал Усика дать ему шанс.

Усика вызвали на бой

Руис также напомнил, почему украинец отказался от чемпионских титулов, чтобы самостоятельно выбирать следующих соперников.

Просто дай мне шанс. Он прошел через столько тяжелых боев. Я не заставляю его драться со мной. Именно поэтому он и отказался от поясов, чтобы иметь больше возможностей. И именно в этом направлении мы движемся,

– сказал мексиканец.

Напомним, звезда Энди Руиса засияла в 2019 году, когда он сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF. Этот бой признали самым большим сенсационным результатом в тяжелом весе со времен поединка Леннокс Льюис – Хасим Рахман в 2001 году.

Однако в том же году боксеры провели реванш, и Джошуа вернул себе титулы. С тех пор Энди провел еще три боя, в которых одержал две победы. Руис не выходил на ринг с августа 2024 года, когда его поединок с Джарреллом Миллером завершился вничью.

В то же время Усик, находясь в Нью-Йорке, сообщил, что стремится провести последний бой в карьере. Среди потенциальных соперников украинец назвал Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.