"Прими бой или освободи пояс": Кабаел выдвинул жесткий ультиматум Усику

Александр Усик 23 мая одержал победу в Египте возле пирамид Гизы над Рико Верховеном. После этого боя актуальным стал вопрос защиты титула WBC и возможного соперника Агита Кабаэла.

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе снова обратился к обладателю титулов WBC, WBA и IBF с призывом провести очный поединок. Видео он опубликовал на своей странице в инстаграм.

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Как Кабаел обратился к Усику?

Кабаел напомнил, что прошла уже неделя с тех пор, как WBC обязала стороны начать процесс организации боя, однако никаких новостей о переговорах до сих пор нет.

Прошла неделя с тех пор, как WBC приказала провести этот бой. И до сих пор никаких новостей. Дадим болельщикам то, чего они хотят, – или освободи пояс и позволь следующему поколению взять эстафету. А до тех пор мы и дальше будем pushing the horses,

– заявил Кабаел.

Свое обращение немецкий боксер сопроводил ироничным видео. В ролике Кабаел находится на ринге вместе с лошадью под ремикс на известную фразу Усика "Don't Push The Horses", которая уже стала популярным мемом среди поклонников бокса.

Напомним, Кабаел является временным чемпионом WBC и претендует на статус обязательного претендента на полноценный титул, которым владеет Усик. Ожидается, что в ближайшее время стороны должны определиться относительно дальнейших шагов в переговорах о возможном чемпионском бое.

Усик – Кабаел: что известно о бое?

WBC официально утвердила этот бой как обязательную защиту титула. Решение было принято после того, как в ночь на 24 мая Усик успешно защитил свои чемпионские пояса (WBA, WBC, IBF и The Ring), победив нидерландского кикбоксера Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

Сразу после победы Усика Кабаел поднялся на ринг и бросил вызов украинцу. Позже он опубликовал оригинальное видео-вызов в соцсетях, где на фоне украинского флага призвал Усика или подписать контракт, или "освободить пояс для следующего поколения".

Планируется, что вечер бокса состоится на футбольном стадионе в Германии.

Кабаел остается непобедимым в профессиональном боксе с рекордом 27 побед, из которых 19 нокаутом.