В частности, бывший чемпион мира Тимоти Брэдли считает, что Усик в бою с Кабаелом может столкнуться с самым опасным испытанием в своей карьере. Об этом авторитетный эксперт рассказал на своем YouTube-канале.

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Кто может победить Усика

"Для Усика это будет очень сложный бой. Кабаел мощно бьет, великолепно работает по корпусу, умеет двигаться, боксировать вторым номером, прессинговать и контратаковать. Он умеет практически все", – заявил Брэдли.

Эксперт добавил, что немец уже давно ждет своего шанса побороться за чемпионский титул и предположил, что, возможно, именно сейчас настало его время.

Кроме того, Брэдли вспомнил слова Александра Красюка, бывшего промоутера Усика, который призывает боксёра завершить спортивную карьеру.

"Бывший промоутер Усика сказал ему: "Тебе стоит завершить карьеру, потому что если не уйдешь сейчас, тебя могут победить". Ему не понравилось то, что он увидел в бою с Рико", – отметил экс-боксер.

Что известно о бою Усик – Кабаел

Вероятный поединок между Усиком и Кабаелом обсуждают уже давно, ведь Всемирный боксерский совет официально обязал украинца провести защиту пояса WBC против немца. Если Александр откажется, то может лишиться титула.

Пока что Усик не дал четкого ответа, состоится ли поединок с Кабаелом, тогда как Агит настаивает, чтобы украинец наконец принял решение. Однако подробности о встрече появятся до конца июня, ведь команды спортсменов получили от WBC 30 дней, чтобы договориться о бое.

Хотя команда Кабаела настаивает, что поединок состоится в Германии уже осенью, существует риск, что Усик не согласится на бой. В частности, известный боксер Дерек Чисора убежден, что для того, чтобы Александр согласился на противостояние, ему должны заплатить солидный гонорар.