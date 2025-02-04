Эксперт назвал аутсайдера гипотетического боя Усик – Кличко

Владимир Кличко становится все ближе к возвращению в ринг, чтобы стать самым возрастным чемпионом мира, побив рекорд Джорджа Формана. Обозреватель бокса и эксперт Бен Дэвис оценил шансы Кличко-младшего в ринге, если тот таки совершит официальный камбэк.

Эксперт вспомнил слова Александра Красюка, промоутера Александра Усика, о возможном бое между чемпионом мира и Владимиром Кличко. Бен Дэвис выбрал фаворита гипотетического очного боя Усик – Кличко, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Аутсайдер боя Усик – Кличко

Дэвис отметил, что Кличко-младший оставил после себя большое наследие в боксе, но все равно хочет вернуться на ринг ради рекорда Формана. Обозреватель бокса предположил, что существуют определенные опасения относительно возобновления карьеры Владимира, из-за его возраста.

В марте Кличко-младшему исполнится уже 49 лет.

Кличко поддерживает отличную форму и регулярно тренируется, что может помочь преодолеть любые препятствия. Но в противостоянии с Усиком Владимир был бы аутсайдером,

– заявил Бен Дэвис.

К слову. Промоутер Александр Красюк уже опроверг информацию о возможном бое Усика против Кличко.

Также эксперт высказал свое мнение относительно карьеры Александра Усика, которую сильно поддерживает Владимир Кличко.

"Александр вряд ли уйдет на пенсию, несмотря на то, что ему 38 лет и он уже многого достиг в этом виде спорта. Команда украинца еще рассматривает несколько потенциальных соперников. Стоит отметить, что Кличко поддерживал карьеру Усика и даже присутствовал на ринге, когда действующий чемпион сохранил свои пояса в декабре", – сказал Дэвис.

Сейчас Усик ждет боя Дюбуа – Паркер, где может определиться следующий соперник украинца. Зато среди потенциальных оппонентов Кличко рассматривали Даниэля Дюбуа и Тайсона Фьюри. Однако последний в начале 2025-го года в очередной раз повесил перчатки на гвоздь.