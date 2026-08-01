После недавнего поединка с Тайсоном Фьюри 46-летний Вах в комментарии для Pro Boxing Fans поделился своими мыслями о предстоящем противостоянии между Джошуа и "Цыганским королем".

Вах высказался о бое Джошуа – Фьюри и упомянул Усика

Польский ветеран считает, что британцы сразятся за второе место в мировом боксе. Вах заявил, что бесспорным лидером мирового рейтинга является непобедимый Александр Усик.

"Я был спарринг-партнером Энтони Джошуа и считаю, что это будет очень интересный поединок. На мой взгляд, шансы у боксеров могут быть 50 на 50. Я считаю, что это будет боксерский поединок за второе место в мировом рейтинге. Для меня номер один – это Усик, поэтому мы ждем, чтобы увидеть, кто станет вторым", – сказал Мариуш.

Напомним, Джошуа и Фьюри еще осенью договорились сразиться в 2026 году. Однако перед очным противостоянием британцы провели промежуточные поединки и одержали досрочные победы.

Если у Фьюри не было проблем с Вахом, то "Эй-Джей" избежал сенсации в бою против Кристиана Пренги. В начале встречи Энтони дважды оказался в нокдауне, однако во втором раунде нокаутировал албанца.

После победы Джошуа сделал заявление о Фьюри, пообещав "вырвать сердце" своего соперника.

Добавим, что бой Джошуа – Фьюри может стать титульным, потому что на этом настаивает менеджер "Цыганского короля" Спенсер Браун.