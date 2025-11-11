Усик может получить неожиданного соперника: одного из боксеров он уже бил

Александр Усик владеет всеми главными титулами в супертяжелом весе. Поэтому на поединок с украинским боксером есть множество претендентов.

Стало известно, что Усик может получить еще одного возможного оппонента. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Кто может стать претендентом на бой с Усиком?

Совсем скоро должен быть согласован бой за титул временного чемпиона мира по версии IBF. И тогда в поединке встретятся Даниэль Дюбуа и Фрэнк Санчес.

Дюбуа уже владел этим титулом и проиграл его в бою с Усиком. А тогда как Санчес впервые подерется за него.

Мы готовы драться с Дюбуа, чтобы доказать, что Санчес вышел на элитный уровень. Хотя, конечно, его интересует только первый номер, абсолютный чемпион,

– сказал менеджер Санчеса.

Ранее Агит Кабаел в интервью Queensberry Promotions рассказал, что должен был драться против Даниэля Дюбуа. Однако британский боксер в последний момент отказался, хотя сам бросил вызов.

Что известно о Дюбуа и Санчесе?