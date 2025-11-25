Усик может получить неожиданного соперника: на кону титул IBF

Александр Усик владеет тремя титулами в супертяжелом весе – WBC, WBA и IBF. Украинский боксер в ближайшее время может получить нового соперника.

Совсем скоро Джаред Андерсон сможет подраться с Фрэнком Санчесом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на SkySports.

Читайте также Джошуа раскрыл реакцию своего тренера на его присоединение к лагерю Усика

Будет ли драться Андерсон с Санчесом?

В ближайшее время Андерсон получит предложение о поединке с Санчесом. Бой должен стать финальным элиминатором за право стать обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет Усик.

В Top Rank подтвердили, что американский боксер готов подраться с кубинцем. В случае победы его следующий бой может состояться против Усика, если украинец захочет сохранить титул и не откажется от поединка.

Ранее Даниэль Дюбуа на прошлой неделе отказался от боя с Санчесом. 20 ноября должны были состояться промоутерские торги по бою.

Напомним, что до этого Усик отказался от поединка с Фабио Уордли и потерял титул WBO. Сергей Лапин, директор команды украинца, в комментарии Pro Boxing Fans рассказал, почему его подопечный принял это решение.

"Александр решил отказаться от пояса WBO, чтобы дать шанс младшим боксерам побороться за чемпионский титул. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше", – сказал Лапин.

Как титул IBF оказался у Усика?