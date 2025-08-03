Александр Усик побил за свою карьеру немало соперников и золотыми буквами вписал свое имя в историю. Многие боксеры мечтают хотя бы один раз встретиться с Королем хевивейта в очном противостоянии.

Лоуренс Околи высказался об Александре Усике. В частности, бывший чемпион мира оценил шансы подраться с украинским боксером, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Будет ли драться Усик против Околи?

Лоуренс Околи вспомнил слова Александра Усика, который говорил, что проведет еще два поединка перед завершением карьеры. Один из них, а именно реванш против Даниэля Дюбуа уже состоялся.

Бывший чемпион мира заявил, что было бы прекрасно встретиться в ринге с Александром Усиком. Однако, несмотря на мечты, надо рассуждать логического о возможности провести бой с "абсолютом".

У него остался один поединок – я пока не вижу возможности для себя. Но если Усик продолжит боксировать в 2026 году – тогда да, это все вполне реально,

– сказал Околи.

Напомним, что Александр Усик досрочно одолел Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион сокрушительным ударом отправил британского боксера в нокаут в пятом раунде поединка.

Ранее сообщалось о том, что Тайсон Фьюри проведет промежуточный бой перед трилогией с Александром Усиком, которая может состояться в следующем году. "Цыганскому королю" уже нашли потенциального соперника.