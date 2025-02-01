"Он способен на все": известный супертяж оценил шансы звездного боксера победить Усика

Джозеф Паркер поделился мыслями относительно Джея Опетаи. Новозеландский супертяжеловес высказался относительно возможных поединков австралийского боксера.

Бывший чемпион мира прокомментировал вероятный бой Усик – Опетая. Паркер оценил шансы звезды мирового бокса победить украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Now.

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Сможет ли Опетая победить Усика

Джозеф Паркер считает, что бой между Александром Усиком и Джеем Опетаей был бы довольно интересным и зрелищным. Новозеландец также выразил мнение, что австралиец победит украинского чемпиона.

Бывший чемпион мира выделил сильные стороны Опетаи. Он также отметил, что бой против Усика все-таки может состояться, но при определенных условиях.

Сможет ли Опетая победить Усика? Он способен на все. Джй очень серьезно к своей работе и карьере. Но сначала ему нужно выиграть все, что выиграл Усик. После этого в будущем вполне возможно, что их бой все-таки состоится,

– высказался Паркер.

Отметим, что Джей Опетая сейчас выступает в крузервейте. Австралиец планирует стать асболютным чемпионом, а уже потом переходить в хевивейт.

Напомним, что последний раз Опетая дрался с Дэвидом Ньикой 8 января 2025 года. Австралийская звезда бокса избил новозеландского боксера до потери сознания.