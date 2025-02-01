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1 февраля 2025, 14:51
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"Он способен на все": известный супертяж оценил шансы звездного боксера победить Усика

Егор Торяник

Джозеф Паркер поделился мыслями относительно Джея Опетаи. Новозеландский супертяжеловес высказался относительно возможных поединков австралийского боксера.

Бывший чемпион мира прокомментировал вероятный бой Усик – Опетая. Паркер оценил шансы звезды мирового бокса победить украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Now.

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Сможет ли Опетая победить Усика

Джозеф Паркер считает, что бой между Александром Усиком и Джеем Опетаей был бы довольно интересным и зрелищным. Новозеландец также выразил мнение, что австралиец победит украинского чемпиона.

Бывший чемпион мира выделил сильные стороны Опетаи. Он также отметил, что бой против Усика все-таки может состояться, но при определенных условиях.

Сможет ли Опетая победить Усика? Он способен на все. Джй очень серьезно к своей работе и карьере. Но сначала ему нужно выиграть все, что выиграл Усик. После этого в будущем вполне возможно, что их бой все-таки состоится,
– высказался Паркер.

Отметим, что Джей Опетая сейчас выступает в крузервейте. Австралиец планирует стать асболютным чемпионом, а уже потом переходить в хевивейт.

Напомним, что последний раз Опетая дрался с Дэвидом Ньикой 8 января 2025 года. Австралийская звезда бокса избил новозеландского боксера до потери сознания.